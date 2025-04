Criada subcomissão para debater suspensão da aplicação de herbicidas hormonais no RS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Em videiras e oliveiras, as chamadas "culturas sensíveis", o principal sintoma de deriva do químico são galhos e folhas contorcidos.

Após a retomada do debate sobre a deriva de herbicidas hormonais no Rio Grande do Sul, está marcada para a próxima terça-feira (15) a primeira reunião da subcomissão voltada ao tema na Assembleia Legislativa.