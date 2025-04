Semana Santa faz crescer procura por ovos, mas preços ficam "praticamente estáveis", aponta pesquisa

New Africa / stock.adobe.com

A Semana Santa costuma ser um “prato cheio” para a venda de ovos, em razão da maior procura pela proteína. Levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) da Esalq/USP, apontou um aumento gradual da demanda. Ainda assim, as cotações ficaram “praticamente estáveis” na maior parte dos locais acompanhados pela pesquisa. Como os preços já estão em patamares elevados, há pouco espaço para valorizações mais intensas, apontam pesquisadores. A tendência, após o término desse período seria de enfraquecimento das altas. Mas as incertezas trazidas pela guerra comercial travada pelos Estados Unidos deixam o mercado mais imprevisível, avalia José Eduardo dos Santos, Presidente da Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav):