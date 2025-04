RS emite alerta sanitário para raiva herbívora; entenda o que isso quer dizer

O Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria Estadual de Agricultura, emitiu um alerta sanitário para a raiva herbívora. O aviso, feito nesta semana, é para a região de Passo Fundo. Houve a detecção de um foco no município do norte do Estado e há preocupação de que a doença se espalhe para outras localidades, como os municípios de Ernestina, Marau, Coxilha e Santo Antônio do Planalto.