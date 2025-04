Reunião com Haddad traz expectativa de prorrogação dos financiamentos do agro gaúcho

A agenda com Haddad veio a partir de uma solicitação do senador Luis Carlos Heinze.

É em encontro com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, marcado para terça-feira (15), que a necessidade de apoio a produtores gaúchos afetados pelos problemas climáticos será reforçada . O principal objetivo é viabilizar a prorrogação dos vencimentos, enquanto tramita no Congresso a proposta de securitização .

