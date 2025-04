Reincidência de deriva no RS retoma debate sobre uso de herbicidas hormonais; grupo debaterá suspensão 

A reincidência de casos de deriva de herbicidas hormonais no Rio Grande do Sul, com prejuízos em culturas como a da uva e da oliveira, entre outras, resgatou o debate sobre o tema. E pautou uma audiência pública realizada nesta quinta-feira (3) na Assembleia Legislativa. De lá, saiu a decisão da criação de um grupo que tratará do problema, avaliando a possibilidade de suspensão do produto no Estado.