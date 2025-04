Produtores têm até sexta para antecipar venda de arroz à Conab; setor se mantém contrário à medida

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Produtores de arroz tem até esta sexta-feira (25) para antecipar a venda do cereal para a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) em maio. A medida, anunciada no último mês pela estatal, busca garantir o preço mínimo ao produtor em meio à queda nas cotações. Nesta quarta-feira (23), o valor da saca de 50 quilos do cereal chegou a R$ 76,52, conforme o indicador do Cepea/Irga-RS. Em comparação a mesma data em janeiro, representa uma redução de 23,2%.

Neste primeiro momento, poderão antecipar o exercício do contrato os produtores e as cooperativas da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, além do Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. A decisão foi feita com base na evolução da colheita e histórico de acompanhamento de safra, que nessas regiões as lavouras do grão já estarão colhidas ao final de abril deste ano.

Entidade representativa do setor no Estado, a Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz-RS), no entanto, se mantém contrária à medida, mesmo com o preço pago pela Conab ser de R$ 81,05 por saca.

— Não podemos esquecer que ao fazer estoque público, este arroz um dia volta para o mercado, provavelmente quando os preços estiverem melhores aos produtores — justificou Alexandre Velho, presidente da Federarroz-RS.

Os contratos foram negociados em três leilões públicos, totalizando 3.396 contratos negociados, o que equivale a cerca de 91,7 mil toneladas de arroz

Os leilões foram realizados em dezembro do ano passado com o objetivo de proteger a renda dos produtores de arroz do país, caso os preços no mercado viessem a cair, o que acabou ocorrendo neste início de ano