Por que o preço "mais amargo" do chocolate deve se manter mesmo depois da Páscoa

É com a criatividade e a inovação que a indústria de chocolate tem buscado driblar a alta da principal matéria-prima: o cacau. No curto prazo, um cenário que deve se manter, observa Adilson Reis, analista de mercado e CEO do portal Mercado do Cacau.

A projeção é embasada, entre outros fatores, no tempo que ainda deve levar para que a oferta global do fruto seja recomposta. Países da África, que concentram 72% da produção mundial, registram um encolhimento significativo de volume em razão de uma sequência de problemas climáticos. Primeiro o excesso de chuva, depois a falta. Na Costa do Marfim, maior produtor mundial de cacau, por exemplo, a colheita caiu mais de 20%. Além disso, enfrentam a chamada doença do broto inchado, que está dizimando plantações. Reis explica que outro ponto é a falta de recursos do governo nesses locais para investir nos produtores.