Por que a batata estava "a preço de banana" (e o que esperar a partir de agora)

Está no campo um dos fatores que fez com que a batata estivesse "a preço de banana" no mercado gaúcho. Em março nas Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul (Ceasa-RS), em Porto Alegre, o quilo chegou a custar R$ 1,80. Em comparação ao ano passado, representa uma redução de mais da metade do valor, mesmo em meio à inflação.

Segundo o gerente técnico da Ceasa-RS, Léo Marques, a queda no preço tem a ver com supersafra que o Rio Grande do Sul colheu neste ano:

— O clima foi bastante favorável, principalmente comparando com o outro ano, que foi muito úmido.

Ainda que seja "comum" no setor de hortifrutigranjeiros essa oscilação com relação à oferta, a queda chamou a atenção porque, conforme Marques, fez com que o preço chegasse ao menor patamar dos últimos cinco anos no complexo.

Tanto é que a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), nesta semana, atualizou a lista de produtos com direito a bônus em abril no Programa de Garantia de Preços. E um dos produtos com um dos maiores descontos concedidos foi a batata no Rio Grande do Sul. O benefício é dado sempre que o valor de mercado dos produtos contemplados fica abaixo do preço de garantia.

Outro fator que pode ter influenciado esse cenário foi a área. Conforme o gerente técnico da Ceasa-RS, a percepção até agora do setor é de que o espaço plantado com batata tenha aumentado neste ano, em razão do preço não tão atrativo da soja. Percepção, vale salientar, porque ainda não foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) os números finais da safra deste ano.

Agora, no entanto, o monitoramento diário de cotações da Ceasa-RS tem apontado para outro movimento no preço da batata: o de recuperação, com o fim da colheita no Estado. Na quinta-feira (10), o quilo chegou a custar R$ 3,60 no complexo.

Aliás

Por falar em preço de banana, o valor da fruta caiu 11% em março deste ano em comparação a 2024, conforme a Ceasa-RS, chegando a R$ 4,50 o quilo. Mas, claro, a coluna não se referiu à fruta quando falou da batata. Brincou apenas com a expressão em si.