Paixão em dose dupla nas pistas do Bocal de Ouro, que começa nesta quarta em Esteio 

Luis Gustavo (E) disputa a prova com seis animais e recebe o apoio do filho, João Gustavo.

Com a missão o de conduzir seis animais em busca de uma vaga na grande final do Freio de Ouro, o ginete Luis Gustavo Ruas, 25 anos, recebe um apoio mais do especial. O filho, João Gustavo Ruas, sete anos, o acompanha no parque Assis Brasil, em Esteio, onde começam nesta quarta (30) as provas do Bocal de Ouro.