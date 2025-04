Oferta de peixes para venda na Semana Santa será menor no RS neste ano: saiba o motivo 

Com oferta menor e menos pontos de venda. Essa é a projeção da Emater para a comercialização de peixes na Semana Santa no Estado. Mais de 2,5 mil toneladas de pescado devem ser vendidas , redução de 6,9% sobre o ano passado.

Entre as explicações para a redução no volume estão questões climáticas: a sequência de estiagens e duas grandes enchentes nas regiões dos vales, polos da piscicultura no RS.