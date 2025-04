O que vinho e arte têm a ver? Para a Bienal, tudo: pela primeira vez, vinícolas estão na programação artística

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Vinícolas participam por meio do projeto Arte no Prato. André Ávila / Agencia RBS

O que vinho e arte têm a ver? Para a 14ª Bienal do Mercosul, tudo. Pela primeira vez, cinco vinícolas urbanas estão na programação artística do evento, na Capital. Todas, aliás, de Porto Alegre, e com as portas abertas — e as taças cheias — para receber visitantes até o dia 1º de junho, em sábados alternados.

A ideia, explica Lucia Porto, uma das organizadoras do Arte no Prato, que viabilizou a participação das vinícolas, é divulgar a produção do vinho também como uma expressão artística. Afinal, "vinho é a arte", diz:

— Cada pessoa tem uma forma de ler a fruta. A região, a uva, o olhar do produtor. Tudo isso se expressa na garrafa e na taça.

O projeto de gastronomia Arte no Prato conta com 50 restaurantes participantes na Bienal deste ano. Além das cinco vinícolas urbanas — Ruiz Gastaldo Vinícola Urbana, Monte Vinhos de Autor, Adolfo Lona Vinhos e Espumantes, Poseidon Microvinícola e Cantina Mincarone.

Como participar

Até o dia 1ª de junho, aos sábados, entre 14h e 18h, uma das vinícolas estará de portas abertas para visitação. Além de conhecer o empreendimento, apresentado pelos próprios produtores, o público poderá degustar três diferentes rótulos, ao custo de R$ 80.

Confira as próximas datas:

10 de maio – Monte Vinhos de Autor (Rua General Portinho, 335 – Centro Histórico)

– Monte Vinhos de Autor (Rua General Portinho, 335 – Centro Histórico) 17 de maio – Adolfo Lona Vinhos e Espumantes (Av. Chicago, 307 – Floresta)

– Adolfo Lona Vinhos e Espumantes (Av. Chicago, 307 – Floresta) 24 de maio – Poseidon Microvinícola (Dr. Possidônio da Cunha, 198 – Vila Assunção)

– Poseidon Microvinícola (Dr. Possidônio da Cunha, 198 – Vila Assunção) 31 de maio – Cantina Mincarone (Estrada das Quirinas, 475 – Lomba do Pinheiro)

Porto Alegre, um terreno fértil para vinícolas urbanas

Não é mais uma tendência, "é uma realidade", garantiu Lucia à coluna. As vinícolas urbanas têm galgado espaço em todo o país. E Porto Alegre, além de ser pioneira, tem se apresentado como um terreno fértil para esses empreendimentos. A primeira vinícola urbana registrada no país foi a Ruiz Gastaldo, localizada no bairro Chácara das Pedras, na Capital.

Para ser urbana, Lucia lembra: a vinificação deve ocorrer na cidade. As uvas, no entanto, podem ser colhidas de diferentes regiões.