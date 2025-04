O que fez o tomate ser o alimento que mais pesou na inflação em março

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Na lista de alimentos que mais pesaram na inflação em março, o tomate apareceu no topo, superando, inclusive, o café e o ovo . Conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgado na sexta-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o preço da fruta ficou 22,55% mais caro em relação a fevereiro.

Entre os efeitos que explicam esse cenário, um deles é o calor excessivo dos meses de verão , que acelerou a maturação nos pomares, conforme já havia antecipado a coluna. Com a maturação acelerada, se antecipou a colheita — e a oferta do produto — em algumas regiões, inclusive, gaúchas.

Fernando Gonçalves, gerente da pesquisa do IPCA, explica:

Café e ovo de galinha também apareceram no topo, com variação de 8,14% e 13,13%, respectivamente. Junto com o tomate, esses alimentos responderam, inclusive, por um quarto da inflação de março.