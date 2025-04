O que é o "acamamento" das lavouras e por que tem preocupado produtores de arroz do RS

A chuva dos últimos dias causou o temido "acamamento" de lavouras de arroz pelo interior do Estado — quando as plantas tombam por força do vento ou pelo excesso de umidade. Com a mudança da paisagem nas propriedades, a preocupação, agora, é de que a produtividade da safra diminua na reta final da colheita. Conforme o Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), 79,2% dos 970,2 mil hectares já foram colhidos no Rio Grande do Sul.