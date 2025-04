O apoio político que se busca para a renegociação do passivo de produtores gaúchos

Estiagem na safra em colheita levou ao quinto ano de prejuízos. Renan Mattos / Agencia RBS

A principal expectativa em relação à nova reunião que será realizada hoje, em Brasília, desta vez com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, é angariar apoio político para a demanda por uma solução estrutural para o endividamento acumulado pelos produtores gaúchos por problemas climáticos. O encontro, solicitado pelo líder da oposição na Câmara, deputado federal Zucco, terá a participação de parlamentares do Estado. A securitização, tema de dois projetos de lei em tramitação no Congresso, é um dos pontos principais da pauta.

– Vamos retomar o apoio dele para a securitização. Também falaremos com o Paulo Teixeira (ministro do Desenvolvimento Agrário) – pontua o senador Luis Carlos Heinze, autor do projeto que tramita no Senado.





Na semana passada, ele esteve em encontro com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Técnicos da pasta também estiveram conversando com representantes das instituições financeiras. É nesse ministério que está “a chave do cofre”, para a liberação de recursos necessários às renegociações. Na ocasião, houve uma sinalização de que haverá linhas de financiamento por vencer que serão prorrogadas, para que se tenha fôlego enquanto seguem as tratativas para a solução definitiva ao passivo gerado pela sequência de estiagens e pela enchente do ano passado. Zucco diz que “é hora de tratar a crise como o que é – uma calamidade econômica e social”. Na lista de propostas que levará à reunião está criar um plano nacional de enfrentamento às catástrofes climáticas.