Novas formas e raças diferentes: como as mudanças climáticas afetam a produção de carne do RS

Os dados existentes de emissões de gases de efeito estufa e de captura do carbono têm como base a agricultura e a pecuária do Hemisfério Norte.

A mudança climática vivida no Rio Grande do Sul vai exigir mudanças na forma de produção de um dos principais ativos agropecuários do Estado: a carne bovina. Matéria-prima do tradicional churrasco gaúcho, a proteína ganha espaço à mesa de debates da XX Jornada Nespro/Ufrgs e Congresso Internacional de Criadores, que ocorre nos dias 17 e 18 de junho no Barrashopping Sul, em Porto Alegre. O evento foi oficialmente lançado nesta quinta-feira (24), na sede da Federação da Agricultura do Estado (Farsul).