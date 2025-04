Na vitrine da Páscoa, vinho tinto pede passagem: 35% das vendas do ano se concentram de maio a julho

O vinho tinto está para o período de frio como o espumante para o de festas do final do ano. É de maio a julho que se concentra a venda de 35% desses rótulos. E o paladar começou a ser aguçado no feriado de Páscoa, momento importante para o enoturismo gaúcho, observa Daniel Panizzi, vice-presidente do Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Rio Grande do Sul (Consevitis).