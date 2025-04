Milho e cocar: os símbolos que estão na coroa da corte de feira nas Missões

Em formato de cocar indígena, com espigas de milho encrustadas e banhada a ouro, a coroa da corte da Feira Nacional e Internacional do Milho (Fenamilho) deste ano conta uma história. Mais do que isso, trouxe, para dentro do evento que se estende até este domingo (27), em Santo Ângelo, a representação da identidade missioneira que existe no Estado.