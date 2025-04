Menor e mais valorizada: como deve ser a safra de pinhão neste ano no RS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Propriedade da Família Zanotto, em Ipê, colhe produto para venda na Feira Ecológica do Bom Fim, em Porto Alegre. Gabriel Zanotto / Divulgação

Tradicional "ingrediente" do inverno gaúcho, o pinhão deve ter safra menor e mais valorizada neste ano. Com a colheita recém iniciada no Estado, a Emater projeta uma produção de 860 toneladas. Caso se confirme, será um volume 16% menor na relação com o ano passado.

Regionalmente, há locais em que a produção se manteve e outros, em que até cresceu. No todo do Estado, porém a quantidade promete ter essa redução.

— As secas recorrentes nos últimos anos, as chuvas abundantes no fim do inverno e no início da primavera, além da alternância de produção característica da araucária, influenciam diretamente na colheita _ explica Adelaide Ramos, engenheira florestal do escritório regional de Caxias do Sul da Emater.

E quando o assunto é preço, a tendência é de uma safra mais "salgada". O valor do quilo chega a R$ 16. No ano passado, no período de início de colheita, ficava entre R$ 10 e R$ 12.

Na feira ecológica

Na Feira Ecológica do Bom Fim, em Porto Alegre, o pinhão começou a ser vendido no último sábado (05). Na propriedade da Família Zanotto, em Ipê, na Serra, a colheita está em curso. Eles trabalham com o sistema agroflorestal.