Mel escuro, que era descartado por apicultores, ganha agora "grife" de origem no RS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Historicamente descartado por apicultores por desconhecimemento, um mel de coloração preta ganhou agora uma “grife” de origem no Rio Grande do Sul. É o selo de Indicação Geográfica (IG), na modalidade Denominação de Origem (DO), para o Mel de Melato da Bracatinga, também conhecido como “ouro negro”.

Até então, apenas nove produtores catarinenses e paranenses utilizavam a certificação. Desde a semana passada, Liane Castilhos, apicultora de Cambará do Sul, faz parte do time. É a única do Rio Grande do Sul até o momento.

É gratificante, conta a produtora:

— O IG te dá uma chancela de que esse produto é nosso. Não vai encontrar em São Paulo, por exemplo. Um apicultor de lá não vai ter esse mel.

O produto é tão especial que só é colhido a cada dois anos, a partir da uma combinação peculiar e única entre a árvore nativa bracatinga, a cochonilha — um pequeno inseto sugador — e as abelhas africanas. A cochonilha se fixa na casca da árvore e, ao se alimentar da seiva, expele uma gotícula açucarada, que é coletada pelas abelhas e transformada em um mel escuro.

— Antes, era todo exportado para a Alemanha. Agora, boa parte fica aqui, porque começamos (o público consumidor) a conhecê-lo — acrescenta Liane.

O selo de IG, na modalidade DO, identifica produtos ou serviços cujas características são determinadas pelo meio geográfico e foi concedido para a Federação das Associações de Apicultores e Meliponicultores de Santa Catarina (Faasc) para municípios da região do Planalto Sul Brasileiro. que envolvem os Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

— É um mel que não cristaliza, é ácido, não é doce nem floral. Além de ter a coloração preta — detalha ainda a apicultora.

Mel branco no radar da IG

O mel branco, que vem de flores de uma planta chamada carne de vaca, na Serra, também está no radar das IGs. A Associação Cambaraense de Apicultores (Acapi) e o Sebrae no Rio Grande do Sul, juntos, buscam a concessão com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).