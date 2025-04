Marca gaúcha de azeite de oliva dá a largada na safra de prêmios deste ano 

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A colheita de azeitona nem terminou e o Rio Grande do Sul já começa a colecionar prêmios com os azeites de oliva produzidos nesta safra . A Estância das Oliveira, de Viamão, abriu a temporada de reconhecimentos internacionais. Duas competições, na Espanha e em Abu Dhabi, renderam 16 medalhas para a empresa gaúcha. O que, para o diretor, Rafael Goelzer, "foi uma grata surpresa, depois de um ano tão desafiador como o de 2024 ":

— A produção de 2025 é de recuperação para nós. A Estância registrou quebra de 60% na produção no ano passado. Neste, dobrou o volume colhido e a qualidade, com certeza, será superior.

Por isso, continua Goelzer, se depender da safra gaúcha deste ano, a tendência é de o Estado, mais uma vez, fazer bonito nas competições internacionais. No Rio Grande do Sul, o Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva) projeta uma produção de azeite extravirgem maior de que no ano passado, mas ainda inferior à de 2023. Isso significa uma quantidade acima dos 180 mil de 2024, mas que não deve chegar aos 580 mil litros de 2022.