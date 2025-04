Feira do Peixe começa hoje com sentimento de retomada na Capital

Evento se estende até sexta-feira (18), no Largo Glênio Peres, no Centro Histórico

Com a proximidade da Semana Santa, começam a se multiplicar pontos de venda de peixes em todo o Estado. E um dos mais tradicionais inicia nesta segunda-feira (14), com um sentimento de retomada após a enchente. É a 245ª Feira do Peixe de Porto Alegre .

Para este ano, a expectativa é de que, até sexta-feira (18), as 47 bancas montadas no Largo Glênio Peres comercializem, pelo menos, as 499 toneladas do ano passado. O preço também deve se manter ao de 2024 para embalar as compras.