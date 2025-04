Expoleite e Fenasul marcam o retorno das aves ao parque Assis Brasil, em Esteio, após hiato de dois anos

O pavilhão dentro do parque Assis Brasil, em Esteio, já começa a ser preparado para receber as aves para a 45ª Expoleite e a 18ª Fenasul , que ocorre de 14 a 18 de maio. Elas retornam a esse espaço após um hiato de dois anos, por conta das restrições adotadas a partir da chegada da influenza aviária, em 2023.

A possibilidade de retorno da participação em feiras e exposições veio em novembro do ano passado, a partir de uma instrução normativa conjunta pelas secretarias estaduais da Agricultura e do Meio Ambiente. O documento traz as regras que devem ser cumpridas para essa presença, como a proteção das instalações onde ficarão as aves no evento (para evitar a entrada de aves externas), com determinada gramatura das telas.