Estável no 1º e maior no 2º semestre: como devem ficar os preços da carne bovina no RS

Com uma “pitada mais salgada” em março, o preço da carne bovina para o consumidor tende a ficar estável, pelo menos ao longo do primeiro semestre.

Contudo, noperíodo da chamada entressafra da pecuária de corte do Rio Grande do Sul, pode voltar a registrar altas, mas sem grandes picos, de acordo com o Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva (Nespro/UFRGS).