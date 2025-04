"Espumantes gaúchos chegaram a ser confundidos com franceses", conta jurada de concurso internacional

A qualidade do vinho gaúcho foi, mais uma vez, reconhecida em taça. Agora, no Citadelles du Vin, concurso realizado na França, onde 11 rótulos produzidos por vinícolas no Estado foram premiados. Conforme Fernanda Spinelli, diretora da Associação Brasileira de Enologia (ABE), que presidiu um dos júris, "alguns espumantes gaúchos chegaram a ser confundidos, inclusive, com os franceses, tamanha a qualidade do nosso produto".