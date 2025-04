Empresa gaúcha do agro listada na bolsa faz mudanças no comando 

João Marcelo afirmou que as alterações vêm para apoiar o novo ciclo de crescimento da marca. Nascida em Santa Bárbara do Sul, no norte do Estado, a 3tentos chega a três décadas de atuação junto ao agronegócio. Em 2021, deu dois passos importantes, ao se tornar uma companhia de capital aberto e iniciar uma expansão no centro-oeste do país. Fechou 2024 com faturamento de R$ 12, 8 bilhões, mais do que o dobro da receita daquele ano de entrada na bolsa.