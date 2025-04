Do alfajor à colomba pascal, agricultura familiar traz novidades para Porto Alegre

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Ovos de chocolate com amendoim são uma das apostas de agroindústria familiar de Presidente Lucena para a data. Produtos Rodeio / Divulgação

Do alfajor à colomba pascal, a agricultura familiar entrou no clima de Páscoa e preparou um cardápio especial para o seu retorno à Capital. Entre esta quarta (9) e sexta-feira (11), das 10h às 20h, durante o South Summit Brazil, 11 agroindústrias estarão comercializando os seus produtos — alguns deles, com ingredientes ou mesmo formatos em alusão ao feriado — na Casa de Cultura Mário Quintana. Será mais uma edição da Feira Sabor Gaúcho.

De Presidente Lucena, no Vale dos Sinos, a agroindústria Produtos Rodeio foi uma das que preparou uma linha especial para ser lançada na feira da Capital. Entre as novidades trazidas para Porto Alegre estão ovos de páscoa de chocolate com amendoim, alfajor e amendoim doce embalado no formato de cenouras. Produtos tradicionais da agroindústria, no entanto, também estarão presentes — inclusive o carro-chefe da empresa, a paçoca com chocolate.

Segundo Joseane Holler, que toca o negócio com mais três mulheres da família, a ideia é mostrar que a inovação também está dentro da agricultura familiar:

— Queremos manter a tradição da agroindústria, que tem 60 anos, era do meu avô, mas também mostrar para o público da inovação que sabemos nos reinventar para atrair novos clientes.

Alfajor produzido por agroindústria familiar de Presidente Lucena. Produtos Rodeio / Divulgação

Dos produtos da agroindústria Rodeio, o chocolate vem de Gramado, o amendoim, de São Paulo, e o açúcar, do cultivo de cana-de-açúcar da propriedade das mulheres.

A Skyllo Nozes, de Arroio do Tigre, no Vale do Rio Pardo, também entrou no clima de Páscoa. Depois do sucesso do seu choconozes na Feira Sabor Gaúcho Edição Natal, agora preparou a colomba pascal, feita com noz pecan colhida na propriedade.

De acordo com Fabiana Durgant, assessora da Gerência Técnica Emater à frente da organização, trazer a produção do campo cada vez mais perto da cidade tem sido um objetivo da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural e da Emater:

— Nossas deixas tem sido datas específicas, como o Natal e agora a Páscoa. É levar, com ingredientes da época, cada vez mais essa comida afetiva, com gosto de infância, para os grandes centros.