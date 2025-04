Do acesso a crédito a manifestações políticas: o que esperar da Agrishow, uma das maiores feiras do agro

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

30ª Agrishow começou nesta segunda-feira (28). Agrishow / Divulgação

Principal feira do agronegócio brasileiro, a 30ª Agrishow começou nesta segunda-feira (28), em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Da dificuldade de acesso a crédito rural a manifestações políticas, a abertura oficial do evento, realizada um dia antes, deu o tom do que deve marcar os próximos cinco dias.

Na cerimônia de abertura, o presidente da feira, João Carlos Marchesan, elencou uma série de demandas do setor produtivo. Entre elas, a ampliação de crédito, incentivos a segmentos como irrigação e armazenagem e reforços em linhas de financiamento.

Diante dessas reivindicações, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, a chamada de bancada ruralista, Pedro Lupion, defendeu a necessidade da construção de um Plano Safra "robusto", suficiente para atender o setor:

— Que a gente faça no momento difícil de queda de preços das commodities, com quebra de produtividade, um plano condizente, com a força e pujança da nossa agropecuária.

O programa, que oferece linhas de crédito, incentivos e políticas agrícolas para os produtores rurais, é lançado, tradicionalmente, na metade do ano pelo governo federal.

Ainda assim, Lupion também reconheceu a importância do produtor buscar alternativas de financiamento. Para o deputado federal, o Estado não pode atender toda a demanda do agronegócio nacional.

Vestindo um par de meias com estampa de grãos de café, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, igualmente presente na abertura oficial, reconheceu essa preocupação. E prometeu empenho na elaboração do pacote anual de crédito.

Leia mais Agro propõe cifra de quase R$ 600 bi para o próximo Plano Safra

Além deste gargalo, manifestações políticas também repercutiram na cerimônia de abertura da Agrishow. Autoridades como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas; de Goiás, Ronaldo Caiado; de Minas Gerais, Romeu Zema; e do Paraná, Ratinho Junior, estiveram no encontro. Caiado, por exemplo, citou o Abril Vermelho, mobilização do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), em tom crítico:

— Não tem abril vermelho. Todo ano é verde-amarelo.

Outro fator que promete marcar a 30ª edição é o otimismo nas vendas, como já adiantou a coluna. A expectativa é de que a Agrishow pelo menos repita os resultados de 2024, quando o faturamento chegou a R$ 13,6 bilhões.

*A coluna viajou a Ribeirão Preto a convite de pool organizado pela CDI Comunicação