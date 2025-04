Depois de desbancar a China, Filipinas se mantêm na liderança das compras de carne suína do Brasil

Considerando todos os destinos, os embarques de carne suína do Brasil do primeiro trimestre somaram 336,8 mil toneladas, avanço de 16,4% sobre igual intervalo de 2024.

As Filipinas, que desbancaram a China do posto de principal comprador da carne suína brasileira, mantêm o apetite — e a liderança — em alta neste ano. Dados da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), mostram que o país asiático importou quantidade 72,7% maior no primeiro trimestre de 2025, em relação a igual período de 2024. As 69,74 mil toneladas geraram receita 87,5% superior, com US$ 148 milhões.