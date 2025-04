Depois da enchente, envio de azeites de oliva do RS para competições esbarra em outro obstáculo

Presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva), Renato Fernandes reconheceu à coluna que a mobilização tem afetado o envio de rótulos às competições , que são importantes para atestar a qualidade do produto brasileiro:

— Ainda assim, as empresas têm conseguido fazer chegar (as amostras) aos concursos. A qualidade do azeite de oliva nacional vai ser comprovada, mais uma vez, nessas competições.

O Sindicato dos Auditores-Fiscais da Receita Federal (Sindifisco Nacional), no entanto, diz que as exportações estão ficando paradas de sete a oito dias em decorrência da operação-padrão.

A greve dos auditores fiscais da Receita Federal, iniciada em novembro do ano passado, busca recomposição inflacionária do vencimento básico. Conforme o Sindifisco Nacional, o salário da categoria está congelado desde 2016, com exceção dos 9% de reajuste dados em 2023 para todas as carreiras.