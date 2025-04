Da carne de jacaré à costela de chão, ExpoChurrasco coloca pecuária na vitrine da Capital

Da carne de jacaré à costela no fogo de chão, a 3ª ExpoChurrasco coloca, em mais uma edição, a pecuária na vitrine da capital gaúcha. O evento estilo open food terá, no próximo sábado (26), 42 estações gastronômicas no Jockey Club, que prepararão, em cima do fogo, "todos os tipos de proteína", garante a organizadora, Mayara Pavin: