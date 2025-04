Cotação do ovo cai em março, mas preço ainda é maior do que igual período do ano passado

Ingredientes que impulsionaram a alta no preço do ovo também ajudam a explicar, em parte, o recuo nas cotações da proteína. Conforme o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) da Esalq/USP, março fechou com redução na maioria das regiões de monitoramento no mercado atacadista. Em Santa Maria de Jetibá (ES) que é o maior produtor do país, houve redução de 18,4% no valor da caixa (com 30 dúzias, referência usada no levantamento) da variedade branca. Ainda assim, as cifras estão em um patamar acima às de igual período do ano passado.