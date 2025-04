Ceasa terá seu próprio hub de inovação; projeto será lançado no South Summit Brazil

A ideia de um hub de inovação dentro do complexo das Centrais de Abastecimento do Estado (Ceasa-RS), em Porto Alegre, começa a ganhar corpo a partir desta quarta-feira (9). É quando está marcado o lançamento do projeto no maior palco de inovação da América Latina, o South Summit Brazil. O encontro, adiantou Carlos Siegle, presidente da Ceasa-RS, também será voltado para a captação de parceiros para financiamento da iniciativa, estimada em R$ 3 milhões.