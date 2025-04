Agricultura familiar gaúcha ganha vitrine digital para vender seus produtos

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A partir da próxima quinta, os 1,5 mil produtores cadastrados no Programa Estadual de Agroindústria Familiar (Peaf) poderão se vincular ao site.

A agricultura familiar gaúcha, que leva de feira em feira pelo interior do Estado uma provinha da sua produção no campo, agora vai ganhar uma vitrine fixa — e online. É a Feira Digital Sabor Gaúcho, um e-commerce dentro da plataforma Produtores Gaúchos Unidos, criado durante a enchente com o objetivo de conectar produtores e compradores. E o espaço para o lançamento da novidade não poderia ser outro: o maior palco de inovação da América Latina, o South Summit Brazil, na próxima quinta-feira (10).