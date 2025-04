A "startup" gaúcha de 80 anos que aplica IA nas lavouras e prevê que uso de robôs será uma realidade

Gigante do setor chegará na próxima safra a mais de 800 mil hectares cultivados no país.

Se o conceito de inteligência artificial pode parecer abstrato para muitos, a aplicação tem a forma de realidade na produção agropecuária brasileira. São exemplos como o da gaúcha SLC Agrícola, uma gigante do setor, que chegará na próxima safra a mais de 800 mil hectares cultivados no país. A marca tem na rotina o uso do recurso e tratou do tema em dois paineis do South Summit.