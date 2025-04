A receita do sucesso de projeto que ajuda a florir (e garantir renda) no campo

Criado no interior do Rio Grande do Sul, o Projeto Flores Para Todos chega ao seu sétimo ano fazendo jus ao seu nome. Com recorde de participações renovado a cada edição e presença consolidada nacionalmente, a iniciativa floresceu em todo o país. Até agora, já inseriu, de forma gratuita, a floricultura como uma fonte de renda para 404 famílias rurais e 71 escolas do campo em 221 municípios em 21 Estados, além do Distrito Federal.