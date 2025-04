"A irrigação é prioridade número 1", garante novo secretário de Agricultura do RS

Como fazer a irrigação avançar no Estado? O governador Eduardo Leite determinou a irrigação como prioridade número 1. Temos em aberto o projeto que o produtor pode receber até R$ 100 mil do Estado (em subsídio). Quais são os motivos pelos quais temos menos de 4% da lavoura de soja irrigada? Primeiro, pela pela questão cultural. Temos de ver a questão de financiamento, o custo, que também pode ser um dos gargalos. O ex-presidente da Famurs, Paulinho Salerno, assumiu a subsecretaria (de Irrigação, criada agora), já fizemos reuniões aqui, lá na Secretaria da Agricultura.

Por que ter uma subsecretaria para tratar do tema?

Temos vários projetos, estudos em diferentes setores, não só da Secretaria da Agricultura, mas de outros órgãos ligados ao governo. Então, o governo acredita que criando a subsecretaria reúne todos os projetos, inclusive do próprio FUNRIGS, do Plano de Recuperação do Estado. Fica concentrado na Secretaria da Agricultura, sob uma liderança, para que o trabalho seja tocado com a eficiência e aceleridade que requer. Não podemos mais ficar à mercê das questões climáticas. Temos um desafio muito grande, porque cada vez mais os efeitos climáticos serão frequentes e temos de nos preparar para isso. As últimas cinco safras foram frustradas. Tivemos uma cheia, mas quatro secas, ou seja, não podemos mais ficar de braços cruzados diante desses desafios.