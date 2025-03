Uma "estiagem verde" no RS: o que isso quer dizer

As projeções atualizadas da Emater para a safra de verão trazem números que não supreendem. A manutenção do tempo seco no Estado, agravado pelas sucessivas ondas de calor, atingiu em cheio a cultura de maior área e produção: a soja. Os dados apresentados nesta terça-feira (11) na Expodireto Cotrijal mostram que o principal grão cultivado no verão tem perdas tanto na comparação com o que se esperava no início do ciclo (-30,4%), quanto em relação ao resultado do ano passado (-17,4%). No total de produtos, o recuo é de 20,1% sobre a expectativa inicial e de 6% na comparação com o ano passado.