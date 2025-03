Setor cobra compensação após governo federal zerar tarifa de importação de azeite de oliva

Em reação à tarifa zerada de importação de azeite de oliva, o setor produtivo brasileiro cobra , agora, uma compensação ao governo federal . Deputados buscam, nesta semana, em Brasília, uma agenda com o Ministério da Agricultura para tratar da possibilidade de uma "isonomia fiscal", a pedido do Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva).

No entanto, apenas 1% do que é consumido no Brasil é produzido no país. Ainda assim, Fernandes argumenta que a medida prejudica o setor porque "desincentiva o produtor, que quer ampliar sua produção em área".