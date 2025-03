Quais são as cidades que mais produzem ovos no RS e no Brasil  

Considerado a "porta de entrada" no consumo das proteínas animais, o ovo tem ocupado as manchetes do momento em razão do aumento de preço: dados do IPCA apontam uma elevação de 16,4% nos primeiros dois meses de 2025 no país. Quadro que reflete uma combinação de fatores, dentro e fora de casa.

Quinto maior produtor mundial de ovos de galinha, o Brasil tem polos de criação em diferentes partes. A cada segundo, são 1,8 mil unidades produzidas no país. A coluna buscou as cidades que têm as maiores produção.

No Brasil, o primeiro lugar fica com Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo, com 31,70 milhões de ovos (dados do IBGE, referentes a 2023).

No Rio Grande do Sul, a concentração dos criatórios de aves de postura, como são chamadas as galinhas poedeiras, fica na Serra.

_ Foi onde nasceu a atividade, em Caxias do Sul, Garibaldi, Farroupilha, depois desceu um pouco para Salvador do Sul. Depois tem o Vale do Taquari e o Norte _ cita José Eduardo dos Santos, presidente da Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav), sobre os pontos de produção no Estado.





Os cinco maiores produtores no país

1) Santa Maria de Jetibá (ES) 31,70

2) Bastos (SP) 24,29

3) Primavera do Leste (MT) 11,35

4) São Bento do Una (PE) 10,83

5) Beberibe (CE) 87,48

* Farroupilha ocupa a 33ª produção