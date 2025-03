Leite, ovos e mel: indústrias com inspeção estadual e municipal poderão vender em todo o Brasil; entenda

Tem regra nova (e temporária, sempre importante lembrar) para a venda no de leite, ovos e mel no país. Indústrias com fiscalização municipal, estadual e que estejam no cadastro do e-Sisbi poderão comercializar esses itens em todo o Brasil. A medida, anunciada pelo governo federal no "pacote" que também isentou a tarifa de importação de alguns alimentos, vale por um ano.