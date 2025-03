Colheita de arroz orgânico começa no RS: safra recorde, apesar da enchente

Mais do que a retomada, os assentados comemoraram o recorde de 14 mil toneladas do cereal colhido, em 2,8 mil hectares.

Se a enchente trouxe incerteza, o início da colheita traz a perspectiva de uma nova marca histórica na produção de arroz orgânico do Rio Grande do Sul. A abertura oficial ocorreu nesta quinta-feira (20), em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A cerimônia foi marcada pela dupla celebração: a retomada após a catástrofe climática e as recordes 14 mil toneladas a serem colhidas, em 2,8 mil hectares.

Para Nelson Krupinski, da Cooperativa dos Trabalhadores Assentados da Região de Porto Alegre (Cootap) e do Grupo Gestor do Arroz, a nova marca vem como "uma ressignificação muito importante" ao setor produtivo.

A enxurrada de maio atingiu em cheio 30% da produção do cereal — estimada, na época, em 14 mil toneladas. A água também alcançou parte do que já havia sido colhido e estava guardado em armazéns, para comercialização. E levou embora todo o estoque de sementes.

Entre os fatores que contribuíram para este cenário, Edegar Pretto, presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que participou da abertura, citou as condições climáticas favoráveis e as políticas públicas voltadas para esse segmento. No caso do tempo, a falta de chuva combinada com dias de sol intenso contribuíram para a alta produtividade — 100% das lavouras são irrigadas.