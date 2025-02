Temporada do morango tem qualidade no gosto e no preço ao consumidor

Frutos estão bonitos e saborosos nesta safra. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A jornalista Bruna Oliveira colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Fruta que é um dos sabores característicos da estação, o morango tem nesta temporada um gosto especial. Além de bons preços e qualidade superior, a safra marca a retomada dos cultivos em regiões que foram afetadas pelo clima.

Em entrevista ao Campo e Lavoura da Rádio Gaúcha, o engenheiro agrônomo e gerente técnico da Ceasa de Porto Alegre Léo Omar Marques lembrou que o momento é de recuperação tanto da produção em si quanto da condição de produzir dos agricultores:

— Em regiões como o Vale do Caí, que teve problema com ventania e depois com a enchente, muitos produtores de morango tiveram as suas estufas devastadas. Mas muitos conseguiram refazer suas estruturas e voltar a produção à normalidade.

No que se refere a preços, a comercialização da fruta também está no gosto do cliente. Como a oferta da safra foi considerada boa, o preço ficou entre R$ 10 e R$ 15 a caixa na Central de Abastecimento do Estado (Ceasa). Mas o toque extra vem da qualidade. Houve anos em que, pelo mesmo preço de venda, os morangos não eram tão saborosos como na colheita atual.

— O preço está parecido com outros anos, mas a qualidade é superior, com certeza. São frutos muito bonitos, com alta qualidade, e isso é importante — destaca Marques.