Soja milenar da China chama atenção em meio a inovações em feira no Paraná

Em meio a lançamentos e tecnologias de ponta expostas nos estandes do 37º Show Rural Coopavel, em Cascavel, no Paraná, uma soja milenar cultivada no estande da Embrapa chama a atenção de quem passa pela feira. É a planta que dá origem ao cultivo, há 4 mil anos, nativa da China. E é o marco zero da linha do tempo do grão montada no local, em homenagem aos 100 anos da chegada da soja ao Brasil, completados no ano passado, e aos 50 anos da Embrapa Soja, celebrados em 2025.