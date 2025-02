Mesmo após sucessivas quebras de safra, cooperativa de crédito inclui RS em plano de expansão

Terceira maior cooperativa de crédito em ativos do país, a paranense Cresol Confederação está em plena expansão pelo Brasil. E, mesmo após quebras consecutivas de safra, pela falta de chuva — ou o excesso dela —, o Rio Grande do Sul foi incluído na meta de crescimento da instituição . Por ano, a cooperativa projeta ampliar em mais de 30% o valor de ativos em todo o país. Para 2025, a projeção é de movimentar R$ 55 bilhões em volume de negócios.

Presidente da Cresol Confederação, Cledir Magri, explicou durante a 37ª edição do Show Rural Coopavel , em Cascavel, no Paraná, que a cooperativa tem um papel sócio-econômico na recuperação gaúcha :

— De um lado, o Estado vive desafios climáticos, mas, de outro, a gente vive, desde o início da cooperativa, em 1995, com a força e a resiliência de suplantar as dificuldades e construir algo melhor. Nós entendemos que fazemos parte desse processo. O Rio Grande do Sul é estratégico.

Paranaense de "nascimento", a Cresol, hoje, tem 950 agências espalhadas em território brasileiro. Deste total, 290 delas estão localizadas no Rio Grande do Sul, que, junto com o Paraná, formam os principais Estados da instituição atualmente. Além disso, hoje, dos R$ 32 bilhões movimentados em carteiras, R$ 14 bilhões vêm do agronegócio.