Por que colheita do milho é considerada "satisfatória" no RS, mesmo com estiagem

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Nesta semana, 43% da área prevista com milho pela Emater havia sido colhida.

Ficou no início da safra o motivo que leva, agora, a Emater a considerar "satisfatória" a colheita de milho no Rio Grande do Sul, mesmo em meio à estiagem. A avaliação, claro, momentânea, foi divulgada nesta semana pela instituição em boletim conjuntural.