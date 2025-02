Por que a chuva que chega ao RS não é suficiente para resolver estiagem

Assistente de culturas da Emater, Alencar Rugeri volta a atentar para a maneira desparelha com que as precipitações vêm ocorrendo no Rio Grande do Sul. A característica acentua os efeitos da estiagem e faz com que seja ainda mais difícil projetar cenários para a produção que será colhida lá na frente, no fim da safra.