Otimismo com a colheita deve marcar a 50ª Festa do Figo, em Nova Petrópolis

Vem dos pomares na Serra o tom otimista que deve marcar a 50ª Festa do Figo neste final de semana em Nova Petrópolis. Em plena colheita, a região gaúcha espera produzir, neste ano, 4 mil toneladas da fruta. Apesar do volume ser 10% menor se comparado com 2024, a qualidade está "excepcional", garante Enio Ângelo Todeschini, extensionista rural na Emater de Caxias do Sul.