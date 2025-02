Onda de calor reforça necessidade de proteção também do produtor rural

A onda de calor que persiste no Estado, e multiplica prejuízos nas culturas de verão, exige também o reforço na proteção do produtor rural. Em plena safra e com uma "indústria a céu aberto", é preciso ampliar a dose de prevenção. Chapéu, blusa de manga longa, protetor solar e muita hidratação são itens essenciais para quem trabalha nesse período nas lavouras.