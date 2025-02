O termômetro que vem de feira no Paraná para o mercado de bioinsumos neste ano

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

No estande da Biotroop no Show Rural Coopavel, movimentação é intensa. Carolina Pastl / Agencia RBS

Depois de um ano marcado por um crescimento moderado, diante do preço de algumas commodities em baixa, o mercado de biológicos brasileiro enxerga em 2025 uma possibilidade de retomada na expansão mais ampla das vendas. A projeção, divulgada pelo setor produtivo na virada do ano, foi reforçada nesta quarta-feira (12), durante o 37º Show Rural Coopavel, em Cascavel, no Paraná.

Além da regulamentação do mercado em vigor, com a aprovação e sanção do projeto de lei, essa expectativa — na feira e no resto do ano — vem da perspectiva de safra cheia no Brasil.

— O produtor está mais animado neste início de ano para fazer negócio. A gente vê pela movimentação, inclusive, no estande — analisa Cezar Farias, gerente de marketing da Biotroop, empresa do ramo de biológicos que está expondo na feira.

No Rio Grande do Sul, pondera Farias, o cenário é diferente, com a perspectiva de quebra de safra pela estiagem.

Conforme dados divulgados durante o Fórum Bioinsumos Brasil, organizado pela CropLife Brasil (CLB), no final do ano passado, a área potencial tratada com bioinsumos deve chegar a 155,4 milhões de hectares na safra 2024/2025. A projeção representa um aumento de 13% em relação à safra 2023/2024 e 22% em relação à safra 2022/2023, nos principais cultivos brasileiros.

*A coluna viajou a convite do Pool de Imprensa Show Rural Coopavel