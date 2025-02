O termômetro para o mercado de bioinsumos que vem de feira no Paraná

Procura por bioinsumos está alta no 37º Show Rural Coopavel, no interior do Paraná.

Depois de um ano marcado por um crescimento menor, em razão do preço em baixa de algumas commodities, o mercado brasileiro de bioinsumos enxerga em 2025 a oportunidade de retomada de plena expansão nos negócios. E, no 37º Show Rural Coopavel , em Cascavel, no Paraná, a procura por produtos do segmento tem reforçado essa expectativa.

A projeção de safra recorde no país e a regulamentação do mercado de bioinsumos embalam a perspectiva de crescimento deste ano. No Fórum Bioinsumos Brasil, realizado pela CropLife Brasil no final do ano passado, a área potencial tratada com bioinsumos estimada para safra 2024/2025 deve chegar a 155,4 milhões de hectares. A projeção representa um aumento de 13% em relação à safra 2023/2024 e 22% em relação à safra 2022/2023, nos principais cultivos brasileiros.